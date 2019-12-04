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Otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 02:14 | Son Güncelleme

Bartın Kozcağız yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kaza, Kozcağız-Bartın yolu Sütlüce Köyü mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar okul servisinden inip karşıya geçmek istediği sırada 44 KE 354 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emrah .E.

Bartın Kozcağız yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Kozcağız-Bartın yolu Sütlüce Köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar okul servisinden inip karşıya geçmek istediği sırada 44 KE 354 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Emrah .E. (33) öğrenciye çarptı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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