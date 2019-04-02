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Otomobilin çarptığı liseli Halil, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 13:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı lise öğrencisi Halil Kılıç (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı liseli Halil, öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı lise öğrencisi Halil Kılıç (17), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 63 SR 486 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan liseli İbrahim Halil Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak, ağır yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Halil Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı liseli Halil, öldü

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