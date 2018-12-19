Otomobilin çarptığı liseli yaralandı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi E.A.'ya(16), otomobil çarptı. Yaralanan liseli hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. H.U.'nun kullandığı 58 NT 871 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Rıfat Paşa Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi E.A.'ya çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.A., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. E.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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