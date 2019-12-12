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Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

Edirne’de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı minik kız hayatını kaybetti

Edirne’de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kırcasalih Uzunköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün’e çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Ayrıca kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Ecem Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ecem Akgün Kırcasalih Atatürk ilkokulu öğrencisiydi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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