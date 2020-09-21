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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur yönüne seyir halindeki Kadir Hatıra idaresindeki 33 UE 288 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki Emir Ali Burçgün (52) idaresindeki 33 ZE 244 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burçgün, uçarak yere düşerken, otomobil sürücüsü de başka 2 arabaya vurarak, durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Burçgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Araba sürücüsü polisler tarafından gözaltına alınırken, trafik bir süre tek şeritten verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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