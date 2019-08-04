Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, otomobilin çarptığı park halindeki motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar istikametine seyreden Enver Ç. yönetimindeki 03 LV 185 plakalı otomobil, Aşağıdağdere mevkisinde yol kenarında park halindeki Ömer Sağlam'a (22) ait 15 AP 185 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü şarampole yuvarlanırken, otomobil de yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ömer Sağlam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi olmayan otomobil sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

