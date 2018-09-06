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Otomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 15:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü İbrahim Hakan Fidan (16) hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü İbrahim Hakan Fidan (16) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Besni'ye bağlı Şambayat Beldesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Hakan Fidan yönetimindeki 02 BA 590 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Fidan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fidan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Fidan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, kazayı duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldüOtomobilin çarptığı motosikletin ehliyetsiz sürücüsü öldü

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