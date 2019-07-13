Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Demil (20) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. O.Y.A. yönetimindeki 55 EA 538 plakalı otomobil, Atakent Bulvarı ile Vatan Caddesi kesişiminde bulunan kavşağa çıkmak isteyen Ali Demil yönetimindeki 55 AAS 410 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan Ali Demil, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü O.Y.A.'nın ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Demil'in, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü O.Y.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin kazyala ilgili soruşturması sürüyor.

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