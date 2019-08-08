Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Halil Sırmalı (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Ortahan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Mehmet Ergin (51) yönetimindeki 45 TA 8151 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz giren Halil Sırmalı yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, kasksız olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Sırmalı, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Sırmalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sırmalı'nın cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından otomobilini bırakarak, olay yerinden ayrıldığı belirlenen Mehmet Ergin ise, jandarma tarafından yakalandı.

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