Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin Suriyeli sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ertuğrul Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Sabir Muhammed'in (34) kullandığı plakasız motosiklete, Kudret Güngör (32) yönetimindeki 16 KEN 58 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosikletten düşen Sabir Muhammed yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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