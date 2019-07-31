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Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Uyan (52) yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Uyan (52) yaşamını yitirdi.
Bir akaryakıt istasyonunda çalışan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Uyan, bugün saat 07.30 sıralarında, işe gitmek için Feyzipaşa Mahallesi'ndeki evinden plakasız motosikletiyle yola çıktı. Bergama Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiğinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BN 5865 plakalı otomobil, Uyan'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrilirken, yola fırlayıp, kaskı parçalanan Uyan, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Uyan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Savcı ve polisin bölgedeki incelemelerinin ardından Uyan'ın cansız bedeni, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı motosikletli öldüOtomobilin çarptığı motosikletli öldüOtomobilin çarptığı motosikletli öldüOtomobilin çarptığı motosikletli öldü

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