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  4. Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 23:47 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafa BAKIRHANİ/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAMPAŞA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, 22.30 sıralarında O-3 Karayolu Bağcılar istikameti Bayrampaşa ayrımlarında meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 KU 2716 plakalı otomobil, önünde seyreden 34 ZF 9843 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Polis, motosiklete çarpman sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(FOTOĞRAF)

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