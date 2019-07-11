Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yandaki sepette oturan eşi hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Şabanözü karayolu Yarbaşı mevkiinde meydana geldi. Nuh Şahin yönetimindeki 06 GC 5577 plakalı otomobil, Osman Kelleci'nin (74) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yandaki sepette bulunan eşi Halime Kelleci (71), kaza yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Nuh Şahin ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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