HABER

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yandaki sepette oturan eşi hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'nın Şabanözü ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ile yandaki sepette oturan eşi hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Ankara- Şabanözü karayolu Yarbaşı mevkiinde meydana geldi. Nuh Şahin yönetimindeki 06 GC 5577 plakalı otomobil, Osman Kelleci'nin (74) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı. Yola savrulan motosikletin sürücüsü ile yandaki sepette bulunan eşi Halime Kelleci (71), kaza yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cesetleri, savcının incelemesinin ardından Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Nuh Şahin ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı motosikletteki çift öldü

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kumluca’da ev yangınıKumluca’da ev yangını
'Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir'Şule Çet'in 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.