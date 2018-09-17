HABER

Otomobilin çarptığı motosikletten uçup, aracın tavanına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

ISPARTA’da, otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanına uçtu.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, otomobilin çarptığı motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanına uçtu. Ağır yaralanan Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında bekledi. Kaza, saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi 156. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 GC 9850 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Kara yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Emine Turan, kazaya karışan otomobilin tavanına uçtu. Motosiklet sürücüsü ise kazaya karışan otomobil ile park halindeki başka bir otomobil arasında sıkıştı. Kazayı görenler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emine Turan, sağlık ekipleri gelene kadar otomobilin tavanında, Mustafa Kara da sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekiler yaralılara yardım etmeye çalıştı. Ağır yaralı Emine Turan, Isparta Şehir Hastanesi’ne, Mustafa Kara ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza sırasında motosiklette bulunanların başına kask olmadığı ileri sürüldü. Kazadan sonra olay yerine gelen polis, otomobil sürücüsünü ifadesi için polis merkezine götürdü. Soruşturma sürüyor.

PARTNER'Demet doğru olanı yaptı''Demet doğru olanı yaptı'
Yol çökünce evlerini terk ettilerYol çökünce evlerini terk ettiler
Kendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladıKendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Ankara'da rengarenk festival

Ankara'da rengarenk festival

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.