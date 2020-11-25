HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin çarptığı nakliye kamyonu yan yattı

Otomobilin çarptığı nakliye kamyonu yan yattı

25.11.2020 16:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin seyir halindeki nakliye kamyonuna çarpması sonucu kamyon yat yatarken, araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1445/8 Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin seyir halindeki nakliye kamyonuna çarpması sonucu kamyon yat yatarken, araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1445/8 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 U 6041 plakalı Haşim K. idaresindeki otomobil, 43 ZF 3181 plakalı Burhanettin P. idaresindeki nakliye kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden nakliye kamyonu yan yatarak devrildi. Şans eseri iki sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonu yoldan kaldırabilmek için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla, devrilen nakliye kamyonu kaldırılarak yoldan çekildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
Kocaeli’de endişelendiren manzaralarKocaeli’de endişelendiren manzaralar
Bakan bir daha baktı! Oyuncak köpeği yürüyüşe çıkardıBakan bir daha baktı! Oyuncak köpeği yürüyüşe çıkardı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Varlık Barışı' çağrısı

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar ve yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Manisa Valiliği'nden uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Bulgar turistler akın ediyordu! Ulus Pazarı, koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Bulgarlar akın ediyordu! Kapatıldı

7 yaşındaki Yağmur'un başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis

7 yaşındaki Yağmur vahşice öldürülmüştü! Sanığa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Profesörün cinsel saldırıdan yargılandığı davanın tanığı: Derslerde cinsel içerikli şakalar yapıyordu

Cinsel saldırıyla suçlanan profesörün davasında yeni gelişme

Denizli'den şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.