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Otomobilin çarptığı Nazlı Ödevci, yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:21 | Son Güncelleme

Antalya'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı Nazlı Ödevci, yaşamını yitirdi

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin çarptığı Nazlı, yaşamını yitirdi

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nazlı Ödevci Antalya Kaza

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