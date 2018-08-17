Otomobilin çarptığı öğretmen öldü

Kütahya'da, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan öğretmen, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 12 Ağustos'ta B.E.Ş'nin (19) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Adnan Menderes Bulvarı'nda Kütahya Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni İlyas Demirörs'e (54) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Demirörs, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demirörs, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürcü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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