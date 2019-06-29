Otomobilin çarptığı Özge, yaşamını yitirdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Özge Özsoy, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli-Alaplı karayolu Mevrealtı mevkiinde meydana geldi. Emrah U. (22) yönetimindeki 33 TL 756 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özge Özsoy’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Özge Özsoy’un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazanın ardından kaçan Emrah U., bir süre sonra geri dönerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan Emrah U., polis merkezine götürüldü.

Özge Özsoy’un cansız bedeni ise Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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