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Otomobilin çarptığı şampiyon yüzücü yaşam mücadelesi veriyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 18:55 | Son Güncelleme

RİZE yüzme il birincisi Ebrar Meral (13), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE yüzme il birincisi Ebrar Meral (13), yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam mücadelesi veren genç sporcu Trabzon'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kentini temsil etmeye hazırlanıyordu. Kaza, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde dün akşam saat 18:00 sıralarında meydana geldi. Trabzon'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası için Olimpik Yüzme Havuzu'nda son antrenmanı yapan Ebrar Meral çıkışta trafik ışıklarında kendisine yeşil yandıktan sonra karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan K.T.'nin kullandığı 53 DS 182 plakalı otomobil sporcu kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız kaldırıma düştü, başını beton zemine çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ebrar Meral ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin travması oluşan ve uyutulan Meral'in Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Sürücü K.T. polis tarafından gözaltına alındı. Rize yüzme il birincisi olan Ebrar Meral, Trabzon'da bugün başlayacak Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılarak kenti temsil etmeye hazırlanıyordu. Bir aydır şampiyona için sıkı bir antrenman programı uygulayan Ebrar Meral'in, dün akşam şampiyona öncesi son antrenmanını yaptığı öğrenildi.

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