Otomobilin çarptığı servis midibüsü devrildi: 4 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı belediye personelini taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Geyve-Taraklı Yolu'nun Eşme mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Ambulans yolunda seyir halinde olan Mehmet Özel'in kullandığı Geyve Belediyesi'ne ait 54 TL 162 plakalı belediye personelini taşıyan servis midibüsü, yolun karşısında bulunan Eşme Mahallesi'ne geçmek için yola çıktı. Ana yolda Taraklı yönünde seyir halinde olan Rıfat Kaya'nın kullandığı 43 FT 299 plakalı otomobil yola çıkan midibüse arkadan çarptı. Servis midibüsü çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki durağın önünde devrildi. Kaza sonucu midibüs şoförü Mehmet Özel, yolcu Seda Öztürk ile otomobil sürücüsü Rıfat ve eşi Hacer Kaya yaralandı. 4 yaralı olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Midibüsün Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'ne personel taşıdığı öğrenilirken, kaza sonrasında çok sayıda kişi olay yerine toplandı. Devrilen midibüs ve otomobil hurdaya dönerken, kaza sonrasında olay yerinde panik yaşandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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