Otomobilin çarptığı simitçi, ağır yaralandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin 3 tekerlekli seyyar simit arabasına çarptığı kazada, simitçi Mustafa Kemal Uçar (42), ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Akıncılar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Yorgun (23) yönetimindeki 35 ZMA 67 plakalı otomobil, yol kenarında giden Mustafa Kemal Uçar'a ait üç tekerlekli seyyar simit arabasına çarptı. Kazada Uçar yaralanırken, simit arabasından bulunan simit ve peynirler yola savruldu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Uçar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Uçar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Yorgun'un yapılan kontrolde 3.00 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil otoparka çekilirken, simit arabası ile çevreye savrulan simit ve peynirler de yoldan kaldırıldı. Bazı vatandaşlar da yoldaki temizliğe yardımcı oldu.

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