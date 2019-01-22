HABER

Otomobilin çarptığı Suriyeli kadın yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Alaa B.'ye (32) otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı Suriyeli kadın yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Alaa B.'ye (32) otomobil çarptı. Yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Çardak Cami yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Alaa B.'ye çarptı. Kazada yaralanan Alaa B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı Suriyeli kadın yaralandı

PARTNERHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlemHadise kesenin ağzını açtı! 10 milyonluk önlem
Tehlikeli balık avıTehlikeli balık avı
TEM kenarında yeşillik alanda intiharTEM kenarında yeşillik alanda intihar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Gürgen Öz'den Yılmaz Özdil'e 2 bin 500 TL'lik kitap tepkisi

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Fatih Altaylı'yı tehdit davasında Sedat Peker'e beraat!

Ankara'da sürpriz istifa

Ankara'da sürpriz istifa

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.