Otomobilin çarptığı Suriyeli öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Cebrail El İbrahim (39), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Cebrail El İbrahim'e sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Suriyeli vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Suriyelinin cesedi morga konulurken, güvenlik güçleri kazaya yol açan otomobilin plakası ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

