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Otomobilin çarptığı Suriyeli Talha yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde ailesiyle karşıya geçmek için refüjde beklerken aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Talha Al Abdalla (13), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova- Bursa karayolunun Turist yolu mevkiinde meydana geldi. Aile bireyleriyle birlikte karşıya geçmek için refüjde bekleyen Suriye uyruklu Talha Al Abdalla, aniden yola fırladı. Bu sırada Semih Yıldız yönetimindeki 16 VV 939 plakalı otomobil, Abdalla'ha çarptı. Kazada, Talha Al Abdalla yaralandı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Talha Al Abdalla, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abdallah'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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