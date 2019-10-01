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Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeriye girdi.

Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girdi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeriye girdi. Sürücü elinden yaralandı.
Olay, sabahın erken saatlerinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğan G. idaresindeki 34 AEF 062 plakalı araç, tekerleğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bölünmüş yolun refüj tabelasına çarptı. Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girince sürücü Doğan G. elinden yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Muratlı ve Lüleburgaz’dan 112 acil servis ekipleri geldi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere Kırklareli ilçesi Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla yol üzerinden çektirildi. Büyükkarıştıran jandarma ekipleri ise kaza bölgesinde trafik akışını düzenledi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girdi

Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girdi

Otomobilin çarptığı tabela aracın ön camından ok gibi içeri girdi

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