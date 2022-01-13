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  4. Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

13.01.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta lüks otomobilin çarptığı taksi önce aydınlatma direğine ardından park halindeki midibüse çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle taksiden fırlayan sürücü, taksisinin altında kaldı.

Otomobilin çarptığı taksinin sürücüsü camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı

Kaza, gece yarısı sıralarında Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu istikametinden Beşiktaş'a giden Azerbaycan Uyruklu Rafail Aliyev'in kullandığı Azerbaycan plakalı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı taksiye çarptı.

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CAMDAN FIRLAYARAK TAKSİNİN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan taksi önce yol kenarındaki bariyerlere ardından park halindeki midibüse vurdu. Taksi sürücüsü ise camdan fırlayarak taksisinin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ARACIN ALTINDAN ÇIKARILDI

Taksinin altında sıkışan Aray, itfaiye ekiplerinin çalışması ve çevredeki vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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DURUMU AĞIR

Aray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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