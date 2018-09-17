HABER

Otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 00:18 | Son Güncelleme

BOLU’da, D-100 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, D-100 Karayolu'nda otomobilin arkadan çarptığı traktör devrildi, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Rüzgarlı Köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Abdurrahman Sarıkaya yönetimindeki 34 ZP 1914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Hüseyin Özer yönetimindeki 14 DB 875 plakalı traktöre arkadan çarptı. Arkasında römork bulunan traktör devrilirken, otomobilde de büyük hasar oluştu. Kazada, araç sürücüleri ve traktörde bulunan Ebru Özer, Ümmühan Özer, Samet Taşdöver ile otomobilde bulunan Bahriye Sarıkaya ve Muhammet Yunus Sarıkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan D-100 Karayolunun İstanbul istikameti araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralıOtomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralıOtomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralıOtomobilin çarptığı traktör devrildi: 7 yaralı

PARTNERBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesiBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesi
Nişanda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralıNişanda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sert sözler

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Kars'ta kaybolan Sedanur Güzel'den haber alınamıyor

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Mahalleliden 'fuhuş' eylemi

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Söke’de 4 kişinin doğa gezintisi korkulu anlara dönüştü

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Kötü kokular üzerine girilen metruk binada erkek cesedi bulundu

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.