Otomobilin çarptığı traktördeki baba ve iki oğlu yaralandı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı traktör, takla atarak su kanalına devrildi. Kazada, sürücü Şerif Özay (65) ile oğulları Serhat Özay (36) ve Serkan Özay (32) yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Orhangazi-İznik yolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. Orhangazi yönünden İznik yönüne giden Serkan İskender (48) yönetimindeki 16 CTY 72 plakalı otomobil, Yeniköy’den İznik Gölü yakınlarındaki bahçesine giden Şerif Özay yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan traktör, takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrilip, ters döndü. Yola savrulan sürücü Şerif Özay ile yanındaki oğulları Serhat Özay ve Serkan Özay yaralandı. YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, Serkan Özay'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, kazayı duyan ve Yeniköy'de oturan Özay ailesinin yakınları bölgeye akın etti. Traktör ise düştüğü kanaldan vinçle alındı.

