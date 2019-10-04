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Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Emine kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisinden Emine Erdurdu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden Emine kurtarılamadı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, otomobilin çarptığı 2 üniversite öğrencisinden Emine Erdurdu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Cennet Alkan'ın ise tedavisi sürüyor.
Afyonkarahisar- Eskişehir Karayolu'nun 16'ncı kilometresinde dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Abdullah B. yönetimindeki 26 PY 065 plakalı otomobil, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Emine Erdurdu ile Cennet Alkan'a çarptı. Ağır yaralanan iki üniversiteli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Abdullah B. ise gözaltına alındı.
EMİNE ERDURDU KURTARILMADI
Tedaviye alınan öğrencilerden AKÜ Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Emine Erdurdu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Erdurdu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Dutluca Köyü'ne gönderildi.
Emine Erdurdu'nun cenazesi ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
CENNET'İN DURUMU DA AĞIR
AKÜ Rektörlüğü Emine Erdurdu'nun ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayımlarken, durumu ağır olan Cennet Alkan'ın tedavisi sürüyor.

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