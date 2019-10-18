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Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G.

Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencileri Fatma Gül Uzun (23) ve Kader Karaca (22), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde, Niğde- Bor yolunda meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Gül Uzun ve Kader Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

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Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldüOtomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldüOtomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öldü

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