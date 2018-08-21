Otomobilin çarptığı yaralı karaca tedavi edildi (yeniden)

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN’da otomobilin çarpması sonucu beyin travması geçiren karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edildi.
Bartın- Kumluca yolu üzerinde 2 yaşındaki karaca yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, diğer otomobil sürücüleri, jandarmayı arayarak, yardım istedi. Jandarmanın durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelip, yaralı karacayı alarak, Bartın'da veterinere götürüldü. Karaca tedavi edildi.
Veteriner Tolga Kandıralı, otomobil çarpması sonucu yaralanan karacanın durumunun iyi olduğunu, ancak bir süre gözlem altında tutulacağını söyledi. Tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bakım merkezinde müşaade altına alındı.
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