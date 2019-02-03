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Otomobilin çarptığı yaşlı adam ambulansa binmek istemedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 15:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan yaşlı adam, vatandaşların ısrarı sonucu ambulansa güçlükle bindirildi.Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.10 sıralarında Sivas merkez Atatürk Caddesi’nde meydana geldi.

Sivas’ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması ile yaralanan yaşlı adam, vatandaşların ısrarı sonucu ambulansa güçlükle bindirildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.10 sıralarında Sivas merkez Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kazada, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki O.D. isimli vatandaşa, A.K. idaresindeki 26 HA 993 plakalı otomobil çarptı. Vatandaşlar 112’den yardım isteyerek ambulans gelene kadar O.D.’nin başında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye götürmek istedi fakat O.D., hastaneye gitmek istemedi. Çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin ısrarının ardından ikna edilerek ambulansa binmeyi kabul etti.
Otomobilin sürücüsü Alpaslan Kılıç, “Bir anda önüme çıktı. Karşıdan karşıya geçmek istiyordu. Sağlık durumu iyi. Kendi bilinci yerinde ama mecbur ambulansa bindirmek zorundaydık. Ambulansa binmek istemedi ama biz gönderdik. Bilinci yerinde bir sıkıntı görünmüyor" dedi.
Hastaneye kaldırılan O.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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