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Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

17.10.2023 10:17 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde gece saatlerinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alama Şişli köyü mevkiinde C.Ş. idaresindeki 34 ERA 513 plakalı Honda marka otomobil, karşıya geçmek isteyen 67 yaşındaki yaya Muhsin Tamer’e çarptı. Kazada Taşköprü ilçesine bağlı Çayırcık köyü nüfusuna kayıtlı Muhsin Tamer, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Aşağıçakırçay köyü mevkisinde H.Ö. idaresindeki 34 ND 5570 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücüsü H.Ö ve araçta bulunan M.A. yaralandı.

Hanönü ilçesindeki diğer kazada ise S.A. yönetimindeki 55 AAC 812 plakalı otomobil, Gökçeağaç köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampolde devrildi. Kazada sürücü S.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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