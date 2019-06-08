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Otomobilin çarptığı yaşlı adam kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 14:24 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaşlı adam kurtarılamadı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışken otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaşlı adam kurtarılamadı. Kaza sonrası kaza yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü ise tutuklandığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Remzi Kahraman’a karşı yönden gelen A.T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Kahraman yola düşerek ağır yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansa alınan ağır yaralı Kahraman, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Kahraman buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayda kaza yerinden kaçan daha sonra da polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenilen sürücü A.T., ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan A.T. cezaevine gönderildi.

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