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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli 77 yaşındaki Hasan Alemdar, hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli 77 yaşındaki Hasan Alemdar, hayatını kaybetti. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde sürücü İbrahim O. (25) yönetimindeki 16 KCG 99 plakalı otomobil, metal sanayi kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Hasan Alemdar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasan Alemdar, otomobilin altında yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirledi. Hasan Alemdar'ın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldüOtomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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