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Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiye giderken otomobilin çarpması sonucu ağır yaranan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kayacık'a (84) merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde, yatsı namazına gitmek için yolun karşısında bulunan camiye giderken, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Kayacık, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardında yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
camiye giden adam Gaziantep ölüm trafik kazası

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