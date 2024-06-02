HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobilin çarptığı yaşlı kadın böyle havaya savruldu! Kaza anı kamerada

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın böyle havaya savruldu! Kaza anı kamerada

02.06.2024 17:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın böyle havaya savruldu! Kaza anı kamerada

Korkutan olay, 31 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, park yeri bulamayınca sokaktan dönüş yaparak tekrar cadde üzerine geldi. Sürücü park yeri arayışına devam ederken, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadın, çarpmanın etkisiyle havaya savrulduktan sonra yere düşerek yaralandı.

AW218205_02

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolsüz şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, o esnada seyir halinde olan otomobilin çarptığı, çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının savrularak yere düştüğü görülüyor.

AW218205_03

"BİRKAÇ METRE İLERİYE GİTTİ"

Olayı anlatan çevre esnafı Volkan Çevikoğlu, "Dün iş yerimizin önünde dururken, bir teyzemiz yoldan karşıya geçmeye çalışıyordu. Onun öncesinde zaten araba yer bulamadığı için sokağın içinden dönüş yaptı. Bir iki tur attıktan sonra teyze kontrol etmeden yola çıktığında, arkadaş da yavaş geliyordu ve çok hızlı değildi. Bir anda teyzeye vurdu ve teyze birkaç metre ileriye gitti. Sonra ambulans çağırdık. Ambulans ile birlikte Taksim İlkyardım Hastanesi'ne gitti. Durumu hakkında bilgimiz yok ama geçmiş olsun böyle bir olay yaşandı dükkanımızın önünde" dedi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'
O ilimizde termometreler 40 dereceyi gösterdi!O ilimizde termometreler 40 dereceyi gösterdi!
İmamoğlu "Kapımızda bekleyen" bir durum diyerek açıkladı! "40-50 yılda bitiremeyiz"İmamoğlu "Kapımızda bekleyen" bir durum diyerek açıkladı! "40-50 yılda bitiremeyiz"
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi kaza
En Çok Okunan Haberler
Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Kredi borcunu erken kapatanlar için emsal karar! Yargıtay 'Mümkün değil' diyerek açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho İstanbul'da!

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

İstanbul'da bina çöktü! Acı haber geldi: 1 ölü... 8 yaralı

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Bina çökmesi sonrası korkutan sözler! '2-3 bin tane var...'

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Türkiye'den LGS manzaraları! Kimisi 1 dakikayla sınavı kaçırdı kimisi kimliğini unuttu kimini ise okul müdür yetiştirdi...

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

Damada düğünde altın yerine 'kara altın' Bakın o hediye kimden geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.