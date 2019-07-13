HABER

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 00:30 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralan yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Elbistan ilçesi Kışla Caddesi’nde meydana gelen kazada, halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Güldane Menekşe’ye, Cuma P.’nin kullandığı 46 ABE 277 plakalı otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralan yaşlı kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Elbistan ilçesi Kışla Caddesi’nde meydana gelen kazada, halk otobüsünden inerek evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 71 yaşındaki Güldane Menekşe’ye, Cuma P.’nin kullandığı 46 ABE 277 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce aracın ön camına sonra da yere düşen talihsiz kadın, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Menekşe, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Menekşe’nin, ambulansla Kahramanmaraş’a sevk edilmesi kararlaştırıldı. Menekşe’yi alan ambulans, yaralının kalbi durunca hastaneden fazla uzaklaşmadan geri dönmek zorunda kaldı. Tekrar acil servise getirilen talihsiz kadının duran kalbi, doktorların çabası ile yeniden çalıştırılsa da bu müdahale Menekşe’yi hayatta tutmaya yetmedi. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Menekşe, yaşamını yitirdi.
Menekşe’nin cansız bedeni, morga konulurken acı haberi alan yakınları gözyaşına boğuldu.

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

PARTNERGecede 20 bin TL kazanıyorlar!Gecede 20 bin TL kazanıyorlar!
Denizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralıDenizli'de 2 otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 11 yaralı
Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.