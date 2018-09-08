Bartın’da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
H.K. yönetimindeki 74 BK 633 plakalı kent merkezine seyreden otomobil, Bartın-Zonguldak karayolu Atılım Sanayi Sitesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Usta’ya (76) çarptı.
Ağır yaralanan Usta, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Usta’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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