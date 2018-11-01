Düzce'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muncurlu köyünde arkadaşlarıyla yolun kenarında yürüyen Selim Mercan'a (18), seyir halindeki İ.A. idaresindeki 81 DL 547 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Mercan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mercan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü İ.A. gözaltına alındı.

