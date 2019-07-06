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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral (70), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral (70), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Seydişehir yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Sefaköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Ömer Faruk Toy (28) yönetimindeki 42 ABP 872 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Durmuş Kumral'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kumral, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kumral'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş Kumral'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ömer Faruk Toy ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaya hayatını kaybettiOtomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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