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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bolu'da otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Bahadır Cem K. idaresindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçen Faik Mutlu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mutlu, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu D-100 kara yolu trafik kazası

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