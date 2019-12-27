Kütahya’nın Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali A. idaresindeki 16 NFR 12 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı karayolu ilçe sahası yakınlarında seyir halindeyken Ahmet Kara’ya (92) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ahmet Kara’nın hayatını yitirdiğini belirledi. Kara’nın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

