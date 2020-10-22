Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otobanı Düziçi yol kavşağı köprüsü üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil o esnada köprü üzerinde yaya şekilde olan 55 yaşındaki Abdullah Yıldırım isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerin karşı tarafına geçen Abdullah Yıldırım için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Abdullah Yıldırım’ın cenazesi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazaya karışan araç sürücüsünü gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



