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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

29.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Bartın karayolunda meydana geldi. İddiaya göre sürücü Yüksek A.’nın kullandığı 34 BCD 395 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Cemil Basatlı isimli yayaya çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına savrulan Basatlı kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Basatlı’nın cenazesi Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hayatını kaybeden Basatlı’nın sanayide usta olduğu öğrenildi.

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