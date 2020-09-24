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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

Karabük’te, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Karabük’te, otomobilin çarptığı yayanın metrelerce havaya uçması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. (41) yönetimindeki 78 AAP 851 plaka otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Remzi Sarıkaya’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan Sarıkaya, sert bir şekilde yere çarptı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sarıkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralının durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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