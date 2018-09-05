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Otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin çarptığı Hüseyin Kuşlu’ya (66) ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobilin çarptığı Hüseyin Kuşlu’ya (66) ağır yaralandı. Şapkası ve gözlüğü otomobilin kırılan camına takılı kalan Kuşlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza akşam saatlerinde, Bursa-Yalova karayolu üzerinde İznik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen Ali N. (30) yönetimindeki 54 TY 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Kuşlu’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kuşlu, yaklaşık 20 metre savrulup orta refüje düştü. Kuşlu’nun gözlüğü ve şapkası otomobilin camında takılı kaldı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı olan Hüseyin Kuşlu’yu Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kuşlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ali N. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı yaya öldüOtomobilin çarptığı yaya öldü

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