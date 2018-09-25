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Otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 22:22 | Son Güncelleme

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Otomobilin çarptığı yaya öldüOtomobilin çarptığı yaya öldü

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