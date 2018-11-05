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Otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, caddenin karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Recep Kol, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, caddenin karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Recep Kol, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Recep Kol, caddenin karşısına yaya olarak geçmeye çalışırken, A.T.'nin kullandığı 20 BJ 210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Recep Kol yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.T. gözaltına alındı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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