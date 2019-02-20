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Otomobilin çarptığı yaya öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet İlbeyli (53), yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet İlbeyli (53), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 BYP 61 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye çarptı. Kazada İlbeyli yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İlbeyli, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlbeyli'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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