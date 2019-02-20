Otomobilin çarptığı yaya öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet İlbeyli (53), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde Sırrın Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 63 BYP 61 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet İlbeyli'ye çarptı. Kazada İlbeyli yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet İlbeyli, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İlbeyli'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
FOTOĞRAFLI
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum